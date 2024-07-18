Рейс Дели-Сан-Франциско экстренно сел в Красноярске

О пострадавших не сообщается

Boeing 777 авиакомпании Air India, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, экстренно сел в Красноярске. По данным экстренных служб, причиной запроса на посадку стало подозрение на пожар в багажном отсеке.

Как сообщалось ранее, Boeing с изображением Махатмы Ганди, спустя шесть часов после вылета запросил экстренную посадку в Красноярске. Экипаж доложил о срабатывании датчика пожара в багажном отсеке.

Экстренные службы аэропорта были приведены в состояние повышенной готовности. Самолет успешно приземлился в аэропорту Красноярска. О пострадавших не сообщается, передает "Интерфакс".

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