Таллин обвинил российских пограничников в краже буёв на Нарве

Россия бросила вызов Эстонии. Стране НАТО, между прочим... Таллин не раз предупреждал агрессивную Москву о недопустимом поведении, и теперь обвинил наших пограничников... в краже буйков на разделяющей два государства Нарве. И теперь предлагает вместе измерить фарватер реки, чтобы по водной глади прочертить новую границу.

"Россия за ночь вытащила 24 из 50 буёв, которые были установлены на реке эстонскими властями с 13 мая".

Коварный противник нанёс чувствительный удар по обороноспособности страны НАТО. Странно, конечно, что другие государства Альянса в соответствии с 5 статьей Устава не пришли на помощь прибалтийским побратимам. Бой за буй пока, видимо, представляется слишком рискованной стратегией?

Тревожные для России сигналы не увидит только слепой. Так, страны Балтии сокращают свой военный контингент в далеком Ираке. Охранять ближневосточную демократию остаются всего три латвийских солдата. Остальные явно спешат на помощь соседям-эстонцам. Когда буи-то пропадают…

Многие эстонцы с ностальгией вспоминают спокойное советское прошлое, когда никаких буйков на Нарве и в помине не было. Но уже бывший премьер Эстонии Кайя Каллас предупреждает: не будьте наивными, когда думаете о России. И вспоминает советское детство: "Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром. Это было самое приятное из того, что мы могли получить, поэтому я помню те дни".

Вообще-то во времена СССР папа будущего премьера работал в Минфине, так что трескать сметану с сахаром - это как с жиру беситься.

А кондитерская фабрика "Калев" снабжала конфетами не только Прибалтику. Ими и в Москве не брезговали. Так что откормившаяся на сметане с сахаром бывшая премьер Эстонии лукавит.

Эстонцы, известные своим постепенным подходом к любой проблеме, формируют свои диванные войска. В Таллине местные кулибины изобрели самоходный диван. На котором и проехались по городским улицам. Задержали, но штраф не выписали. Скорость превышена не была. А за буй - ответите! В действительности всё не так, как на самом деле.

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