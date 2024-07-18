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Избивших депутата Госдумы иностранцев задержали в Самаре

21:06
  • четверг
  • 18 июля 2024

На место инцидента выехало руководство местного управления МВД

Напавшие на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре иностранцы задержаны. Как сообщила в Telegram официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейские задержали двоих подозреваемых, принимаются меры по поимке третьего.

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Матвеев ранее выложил в мессенджере несколько видеороликов, на которых запечатлен конфликт в Самаре. Он предположил, что конфликтуют мигранты с местными жителями. Депутат попытался выступить миротворцем, однако один из мигрантов ударил его по голове, рассек кожу.

Публикации Матвеева в сети Интернет заметила полиция. Полицейские установили и задержали двух участников конфликта, ищут третьего. На место происшествия выехало руководство местного управления МВД.

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