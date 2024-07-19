Лето не кончается: Роман Вильфанд пообещал москвичам еще несколько волн жары

Но пока в столице прохладно и дождливо

Жара на юге России по-прежнему ведёт к перегрузке и сбоям в работе энергосетей. В четверг ограничения на подачу электричества вводились в Ростовской области и Ставропольском краях. Нормализовать снабжение удавалось лишь ближе к ночи. График веерных отключений будет действовать в ближайшие дни в Краснодаре и ряде других городов Кубани. А в Крыму продолжают тушить природный пожар в Карадагском заповеднике. В Москве страшная жара сменилась понижением температуры и дождями.

Капризы природы с ведущим программы "События. 25-й час" Алексеем Фроловым обсудил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

— Процитирую вас: "Никогда еще климат не менялся с такой скоростью, как сейчас". Как это понимать? Или все-таки климат от погоды немножечко надо отличать?

— Нет, это действительно так. Климат — это осредненные за большие промежутки времени метеорологические показатели. Так вот, никогда еще за весь период жизни нашей старушки планеты, ей все-таки 4,5 миллиарда лет, никогда еще не было такой скорости. Да, были периоды, когда температура была и выше на 10 градусов, и ниже на 10 градусов, но скорость изменений потрясающая. Ну, доказательство: в Москве за 30 лет средняя температура января повысилась на 3,2 градуса. Было минус 9,3, сейчас минус 6,1. Летом, когда вообще изменчивость маленькая, потрясающие изменения температуры. Средняя месячная температура июля в прошлое 30-летие была 18,2 градуса, сейчас 19,7. Это потрясающая скорость, невиданная скорость. За время жизни человека, даже за половину жизни можно ощутить, как меняется климат.

— Ну, этот-то июль какой был: плюс 32. А что было в мае в самом начале? Заморозки едва не погубили урожай яблок на европейской территории страны, а июль почти как на Средиземном море. То есть, изменения основные чего касаются? Стабильности нет?

— Стабильности нет, да. Хорошее выражение. Вот климат меняется медленно, постепенно, уверенно и безусловно. До конца столетия он будет меняться. А вот погода, то, о чем вы говорите, это погодные характеристики, вплоть до месяца, это погодные... Среднемесячные, среднедекадные, среднесуточные температуры. Они на фоне вот такого медленного повышения, они увеличивают амплитуду. То есть вариабельность, изменчивость меняется. Ну, я уже в очередной раз пошучу по этому поводу, что изменчивость погоды превышает уровень капризности самой красивой женщины. Часто я повторяю: в период потепления климата, погода нервничает. Эта нервозность погоды связана с повышением температуры климатической.

— Ну, представление об аномалии у метеорологов совсем не такое, как, скажем, у массовой аудитории. И сейчас в Сети идут такие бурные споры: так аномалия это или нет? Вот такой июль, 32 или даже больше было в этом месяце?

— Да, да, было уже 32,4 градуса. Аномалия по-русски — это отклонение. Ну, понятно, что если за 30 лет осрединить значение, то любые отклонения и будут аномалии.

— Хоть 2-3 градуса?

— Конечно. Хоть 0,5. Но мы говорим о рекордных аномалиях. И когда небывалые температуры, рекорды ставились 2-го, 3-го, или 4-го июля приблизились. Раз рекорды, значит, за период инструментальных наблюдений не было таких значений. Сейчас феноменальные температуры и каждый день бьются рекорды. В Симферополе, в Анапе, где всегда действует демпфер, сглаживающий фактор — море — температура 39,9. В Туркмении ну просто зашкаливающая даже для метеорологов температура 53,4.

— Когда зной приходит на европейскую территорию России, все начинают жаловаться: как измотала нас эта жара. Вот сейчас идет похолодание, через неделю все будут жаловаться: вот и лето прошло. Утешьте вы нас, будет еще жарко? Лето не закончилось?

— Метеорологи летом всегда отвечают на два вопроса. Когда же придет, наконец, настоящее лето? И второе: когда кончится эта невыносимая жара? Еще вчера такие вопросы звучали. Сейчас в умеренной широте температура будет классическая. Если говорить о Москве, классический московский июль. Не краснодарский, не ростовский, не астраханский, а классический. Сейчас наступает длительный период, 7-10 дней хорошей погоды. На юге температура жаркая по-прежнему будет, хотя она и понизится на 2-3 градуса, но будет 37 градусов, а не 40. Все равно очень жарко. А по расчетам, периоды волн тепла, волн жары прогнозируются еще и в конце июля, и в августе. Поэтому, да, утешу, будет еще жаркая погода.

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