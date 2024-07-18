Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

В числе жертв - ребенок

Жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Калмыкии стали пять человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

По данным источника агентства "Интерфакс", ДТП произошло на 3-м километре трассе "Артезиан - Комсомольский". Сообщение о ДТП в Черноземельском районе поступило в 18:30.

В экстренных службах уточнили, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram