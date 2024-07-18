ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Калмыкии

21:41
  • четверг
  • 18 июля 2024

В числе жертв - ребенок

Жертвами столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Калмыкии стали пять человек. Об этом сообщили в экстренных службах.

Восемь детей пострадали в ДТП с автобусом в Калининградской области
Пять человек пострадали в массовом ДТП в Нижегородской области

По данным источника агентства "Интерфакс", ДТП произошло на 3-м километре трассе "Артезиан - Комсомольский". Сообщение о ДТП в Черноземельском районе поступило в 18:30.

В экстренных службах уточнили, что грузовик столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пять человек, в том числе один ребенок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
Последствия ДТП с участием грузовика
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.