Суд отправил под стражу одного из бывших руководителей ЛДПР

Абельцев подозревается в крупном мошенничестве

Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев отправлен в СИЗО. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В суде сообщили, что удовлетворили ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, которые приводит ТАСС, Абельцеву вменяют преступление, предусмотренное статьей 290 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы. По некоторым данным, речь идет о мошенничестве на сумму в 10 миллионов рублей.

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