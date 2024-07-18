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Суд отправил под стражу одного из бывших руководителей ЛДПР

21:54
  • четверг
  • 18 июля 2024

Абельцев подозревается в крупном мошенничестве

Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев отправлен в СИЗО. Решение принял Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

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В суде сообщили, что удовлетворили ходатайство следствия об избрании Абельцеву меры пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, которые приводит ТАСС, Абельцеву вменяют преступление, предусмотренное статьей 290 Уголовного кодекса - мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы. По некоторым данным, речь идет о мошенничестве на сумму в 10 миллионов рублей.

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