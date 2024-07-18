Air India направит резервный самолёт на замену экстренно севшего в Красноярске Боинга

Пассажиров размещают в международном зале вылета

Авиакомпания Air India, борт которой экстренно сел в Красноярске направит резервный самолёт за пассажирами, чтобы доставить их в Сан-Франциско. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в компании.

Как сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска, пассажиров размещают в зале вылета международных воздушных линий.

Ранее Boeing 777 авиакомпании Air India, направлявшийся из Дели в Сан-Франциско, спустя шесть часов после вылета запросил экстренную посадку в Красноярске, после чего приземлился в местном аэропорту. По данным экстренных служб, причиной запроса на посадку стало подозрение на пожар в багажном отсеке.

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