Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты РФ над Украиной

Zeit приводит заявление канцлера Германии

Шольц отклонил просьбу Зеленского к странам Запада сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Об этом в четверг, 18 июля, пишет немецкое издание Zeit, приводя заявление политика на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Лондоне.

Шольц отметил, что "есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги". По словам канцлера Германии, "США также занимают очень четкую позицию по данному вопросу".

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