ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

NYT: Байден начал принимать идею того, что не победит на предстоящих выборах

02:10
  • пятница
  • 19 июля 2024

Газета приводит мнение близких к президенту США лиц

Близкие к Байдену лица считают, что он начал принимать идею того, что не победит на предстоящих выборах и может выйти из гонки. Об этом в четверг, 18 июля, пишет американская газета The New York Times.

Как отмечают в издании, Байден ещё не принял окончательное решение. При этом, последние три недели президент США настаивал, что "ничто не вытеснит его из гонки".

Ранее портал Axios сообщал, что Байден может покинуть предвыборную гонку уже на этих выходных в связи с растущим давлением со стороны членов Демпартии и близких друзей.

Кроме того, телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации пишет,  что Байден поручил провести опрос американцев, чтобы узнать, какие у Камалы Харрис перспективы победить на выборах, если она заменит его. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.