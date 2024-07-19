NYT: Байден начал принимать идею того, что не победит на предстоящих выборах

Газета приводит мнение близких к президенту США лиц

Близкие к Байдену лица считают, что он начал принимать идею того, что не победит на предстоящих выборах и может выйти из гонки. Об этом в четверг, 18 июля, пишет американская газета The New York Times.

Как отмечают в издании, Байден ещё не принял окончательное решение. При этом, последние три недели президент США настаивал, что "ничто не вытеснит его из гонки".

Ранее портал Axios сообщал, что Байден может покинуть предвыборную гонку уже на этих выходных в связи с растущим давлением со стороны членов Демпартии и близких друзей.

Кроме того, телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации пишет, что Байден поручил провести опрос американцев, чтобы узнать, какие у Камалы Харрис перспективы победить на выборах, если она заменит его.

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