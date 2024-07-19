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Ким Чен Ын выразил солидарность властей и народа КНДР с СВО

02:55
  • пятница
  • 19 июля 2024

Лидер КНДР и замминистра обороны РФ провели переговоры в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко в Пхеньяне выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и народа КНДР со спецоперацией на Украине. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия двух стран в сфере защиты взаимных интересов безопасности.

Ким Чен Ын также отметил, что армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.

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