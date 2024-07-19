Ким Чен Ын выразил солидарность властей и народа КНДР с СВО

Лидер КНДР и замминистра обороны РФ провели переговоры в Пхеньяне

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с заместителем министра обороны России Алексеем Криворучко в Пхеньяне выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и народа КНДР со спецоперацией на Украине. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Отмечается, что стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия двух стран в сфере защиты взаимных интересов безопасности.

Ким Чен Ын также отметил, что армии КНДР и России должны сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram