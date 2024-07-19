Российская ПВО за ночь сбила 19 украинских беспилотников

ВСУ вновь попытались ударить по территории России

В ночь на пятницу, 19 июля, киевский режим вновь предпринял попытку совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказало ведомство в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили одиннадцать беспилотников над Курской и три — над Белгородской областями, а также пять БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Обломки сбитых дронов упали на нескольких улицах Курска, двое жителей получили ранения, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он призвал не приближаться к обломкам беспилотников и ракет и не трогать их, сообщает РБК.

Днем ранее ВСУ попытались атаковать Россию не только с воздуха, но и по воде — российские бойцы ликвидировали десять безэкипажных катеров противника. Министерство обороны опубликовало видео, на котором запечатлен момент подрыва такого морского дрона, а затем над акваторией поднимается столб дыма.

При этом ВС России продолжают крушить ВВС противника. Российские военные за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника самолетного типа.

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