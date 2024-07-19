Северокорейский лидер отметил, что армии России и КНДР должны крепче сплотиться

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем российского министра обороны Алексеем Криворучко. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".

Общаясь, стороны заявили о важности взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности. Ким Чен Ын подчеркнул, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны сплотиться и сыграть важную роль в защите мира на региональном и глобальном уровне.

Участники встречи также подтвердили обоюдное понимание значимости взаимодействия Пхеньяна и Москвы в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.

В июне президент России Владимир Путин побывал в Пхеньяне по приглашению Ким Чен Ына. Кульминацией этой поездки стало заключение договора о стратегическом партнерстве стран. Путин подчеркнул, что "российско-корейская дружба была выкована в условиях серьезных испытаний". Ким Чен Ын заверил, что Пхеньян "ценит важную миссию России и ее роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире".

Официальный визит Путина в Северную Корею вызвал настоящую истерику у западных стран. Американские и европейские журналисты едва сдерживали эмоции, глядя на подтверждение дружеских отношений главы российского государства и лидера КНДР.

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