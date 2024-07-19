ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ким Чен Ын принял военную делегацию России

08:36
  • пятница
  • 19 июля 2024

Северокорейский лидер отметил, что армии России и КНДР должны крепче сплотиться

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем российского министра обороны Алексеем Криворучко. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает государственная радиостанции "Голос Кореи".
Километры песчаных пляжей: Ким Чен Ын посетил новый курорт в КНДР

Общаясь, стороны заявили о важности взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности. Ким Чен Ын подчеркнул, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны сплотиться и сыграть важную роль в защите мира на региональном и глобальном уровне.

Участники встречи также подтвердили обоюдное понимание значимости взаимодействия Пхеньяна и Москвы в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.

В июне президент России Владимир Путин побывал в Пхеньяне по приглашению Ким Чен Ына. Кульминацией этой поездки стало заключение договора о стратегическом партнерстве стран. Путин подчеркнул, что "российско-корейская дружба была выкована в условиях серьезных испытаний". Ким Чен Ын заверил, что Пхеньян "ценит важную миссию России и ее роль в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире".

Официальный визит Путина в Северную Корею вызвал настоящую истерику у западных стран. Американские и европейские журналисты едва сдерживали эмоции, глядя на подтверждение дружеских отношений главы российского государства и лидера КНДР.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.