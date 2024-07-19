В Якутии пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Организованы поиски

В Якутии начаты поисково-спасательные работы после получения сигнала бедствия с вертолета Robinson.

Вертолет пропал в ночь на 19 июля 2024 года в Алданском районе Республики Саха (Якутия). На воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. На борту находились пилот и трое пассажиров. В указанное время пилот не вышел на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время местоположение вертолета неизвестно. Для поисковой операции подготовлены воздушные суда ОАО „Полярные авиалинии“, уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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