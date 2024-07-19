Лучший расчет "Ярсов" выбрали в Йошкар-Оле

Победителями стали три команды
Лучший расчет РВСН определил финал конкурса "Стратегическое многоборье", который прошел в Йошкар-Олинском ракетном соединении.
На полевые позиции отправились грозные "Ярсы". Участники состязаний показали навыки, необходимые при несении боевого дежурства и патрулирования.
На марше экипажи подвижных комплексов отражали нападение условной диверсионно-разведывательной группы на колонну, преодолевали зараженный участок местности и выполняли специальные задачи.
Победителями стали три команды - по одной от каждой ракетной армии.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram