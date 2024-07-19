Лучший расчет "Ярсов" выбрали в Йошкар-Оле

Победителями стали три команды

Лучший расчет РВСН определил финал конкурса "Стратегическое многоборье", который прошел в Йошкар-Олинском ракетном соединении.

На полевые позиции отправились грозные "Ярсы". Участники состязаний показали навыки, необходимые при несении боевого дежурства и патрулирования.

На марше экипажи подвижных комплексов отражали нападение условной диверсионно-разведывательной группы на колонну, преодолевали зараженный участок местности и выполняли специальные задачи.

Победителями стали три команды - по одной от каждой ракетной армии.

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