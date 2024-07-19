Герои СВО: лейтенант Велибеков спас более 40 сослуживцев

Он оказывает первую помощь раненым на поле боя

Лейтенант Руслан Велибеков оказывает первую помощь нашим раненым на поле боя и организует их эвакуацию. Работать часто приходится на линии столкновения под непрерывным вражеским огнём. Руслан уже спас более 40 российских военнослужащих.

Старший сержант Семён Шакирьянов во время атаки ВСУ, рискуя жизнью, накрыл станцию спутниковой связи собственным бронежилетом. Управление командования подразделениями было сохранено, и наши бойцы смогли отбросить радикалов на исходные позиции.

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