ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Герои СВО: лейтенант Велибеков спас более 40 сослуживцев

08:25
  • пятница
  • 19 июля 2024

Он оказывает первую помощь раненым на поле боя

Лейтенант Руслан Велибеков оказывает первую помощь нашим раненым на поле боя и организует их эвакуацию. Работать часто приходится на линии столкновения под непрерывным вражеским огнём. Руслан уже спас более 40 российских военнослужащих.

Старший сержант Семён Шакирьянов во время атаки ВСУ, рискуя жизнью, накрыл станцию спутниковой связи собственным бронежилетом. Управление командования подразделениями было сохранено, и наши бойцы смогли отбросить радикалов на исходные позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.