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"Рассказывать об этом больно": Дональд Трамп выступил после покушения

08:22
  • пятница
  • 19 июля 2024

Кандидат в президенты едва не погиб

Дональд Трамп впервые выступил перед народом после покушения в Пенсильвании. Кандидат в президенты рассказал о случившемся на съезде Республиканской партии в Милуоки. "Рассказывать об этом больно... Я начал поворачивать вправо голову и услышал жужжание и почувствовал, что нечто попало с большой силой в правое ухо", - вспомнил Трамп.

По его словам, он сразу понял, что это могла быть только пуля. "Я поднес руку к правому уху и опустил ее. Моя рука была вся в крови — абсолютно вся в крови. Я сразу понял, что это серьезно и что на нас напали", - заключил республиканец.

Он отметил, что его "не должно было быть тут сегодня", передает ТАСС. Кроме того в своей речи Дональд Трамп объявил, что если станет президентом, то Америка вернет себе мощь  и уважение в мире, восстановит отношения с Ким Чен Ыном, закончит каждый конфликт, начатый администрацией Байдена (в том числе и на Украине), и заключил, что мир находится на пороге Третьей Мировой войны.

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
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