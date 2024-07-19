Володин рассказал, как будет ужесточено миграционное законодательство

Работа по многим проектам уже ведется

В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за незаконную миграцию. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Помимо этого законопроекта, ГД рассматривает еще 24 документа, ужесточающих миграционное законодательство в России. В их числе - запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов, об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев и другие.

"Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств - а значит, их решение необходимо искать совместно", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в стране. Главу государства возмутило, что некоторые иностранцы без труда попадают в Россию, не зная русского языка и имея за спиной "целый пакет правонарушений".

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