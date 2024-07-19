ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин рассказал, как будет ужесточено миграционное законодательство

08:47
  • пятница
  • 19 июля 2024

Работа по многим проектам уже ведется

В Госдуму внесут проект об усилении ответственности за незаконную миграцию. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин пообещал поддержать инициативу МВД по высылке мигрантов

Помимо этого законопроекта, ГД рассматривает еще 24 документа, ужесточающих миграционное законодательство в России. В их числе - запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, о режиме высылки из страны нелегальных мигрантов, об ужесточении требований к продаже сим-карт для иностранцев и другие.

"Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств - а значит, их решение необходимо искать совместно", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить подходы к миграционной политике в стране. Главу государства возмутило, что некоторые иностранцы без труда попадают в Россию, не зная русского языка и имея за спиной "целый пакет правонарушений".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Мигрант
Мигрант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.