В ситуацию с севшим в Красноярске бортом Air India вмешались дипломаты

Самолет летел из Дели в Сан-Франциско

Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Air India. Воздушное судно следовало из Дели в Сан-Франциско, однако по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Красноярска.

Как рассказал в пятницу, 189 июля, руководитель представительства российского Министерства иностранных дел в Красноярске Артем Захаров, пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Решен вопрос с питанием, а если ожидание вывозного рейса затянется — аэропорт уже уладил вопрос с размещением людей.

В ситуации разбираются представители российского внешнеполитического ведомства и дипломаты, а также их коллеги из посольства Индии, отметил Захаров.

Между тем в Красноярске ожидают прибытия резервного борта, который авиакомпания Air India направила за пассажирами севшего самолета. Новое воздушное судно должно было вылететь из Мумбаи в 8:40 мск, сообщает РИА Новости.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что специалисты технических служб осмотрели экстренно севший самолет Air India, но не обнаружили никаких внешних повреждений или признаков возгорания. Причиной внеплановой посадки, как оказалось, стало срабатывание датчиков задымления. Тем не менее, самолет сел без каких-либо сложностей и самостоятельно вырулил на стоянку.

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