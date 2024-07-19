ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ситуацию с севшим в Красноярске бортом Air India вмешались дипломаты

08:50
  • пятница
  • 19 июля 2024

Самолет летел из Дели в Сан-Франциско

Дипломаты посольства Индии в России прибыли в Красноярск в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Air India. Воздушное судно следовало из Дели в Сан-Франциско, однако по техническим причинам совершило вынужденную посадку в аэропорту Красноярска.

Как рассказал в пятницу, 189 июля, руководитель представительства российского Министерства иностранных дел в Красноярске Артем Захаров, пассажиры чувствуют себя хорошо, жалоб никаких нет. Решен вопрос с питанием, а если ожидание вывозного рейса затянется — аэропорт уже уладил вопрос с размещением людей.

В ситуации разбираются представители российского внешнеполитического ведомства и дипломаты, а также их коллеги из посольства Индии, отметил Захаров.

Между тем в Красноярске ожидают прибытия резервного борта, который авиакомпания Air India направила за пассажирами севшего самолета. Новое воздушное судно должно было вылететь из Мумбаи в 8:40 мск, сообщает РИА Новости.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что специалисты технических служб осмотрели экстренно севший самолет Air India, но не обнаружили никаких внешних повреждений или признаков возгорания. Причиной внеплановой посадки, как оказалось, стало срабатывание датчиков задымления. Тем не менее, самолет сел без каких-либо сложностей и самостоятельно вырулил на стоянку.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Самолет авиакомпании Air India
Самолет авиакомпании Air India
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.