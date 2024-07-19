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Москву заливает дождями после страшной жары

08:45
  • пятница
  • 19 июля 2024

В столице выпадет четверть месячной нормы осадков

Еще на протяжении нескольких недель москвичи страдали от страшной жары, а теперь мучаются из-за осадков. Мало того, что в Москве в ночь на 19 июля выпало свыше 30% месячной нормы (в основном на северо-западе столицы, в Зеленограде и Новой Москве), ожидается куда больше дождей. Выпадет еще четверть месячной нормы осадков в столичном регионе сегодня, а в отдельных районах ожидается до 15-20 миллиметров осадков.

"Погоду в столице будет формировать холодный фронт, во второй половине скажется влияние тыловой части циклона. Погода облачная, во второй половине дня с прояснениями", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Причем в Москве именно в первой половине дня ожидается больше всего осадков, даже возможны грозы. Столбики термометров покажут плюс 22-24, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла, передает РИА Новости.

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