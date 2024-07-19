В США узнали, что Байден склоняется к выходу из президентской гонки

Многие подталкивают к этому престарелого политика

Президент США Джо Байден скоро откажется от участия в гонке за президентское кресло — политик все сильнее склоняется к тому, чтобы удовлетворить общественный запрос. Об этом сообщает телеканал Newsmax со ссылкой на источники в Демократической партии.

Как утверждают собеседники телеканала, Джо Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего — в воскресенье, 21 июля. Однако временно, до избрания нового главы государства, он продолжит выполнять президентские обязанности.

При этом источники заявили, что лично выдвигать кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис в качестве нового кандидата от Демократической партии Байден не собирается.

После провальных дебатов Байдена против конкурента-республиканца Дональда Трампа давление на действующего главу государства с тем, чтобы заставить его снять свою кандидатуру, многократно возросло. Крупные спонсоры Демократической партии грозят перекрыть финансирование, если "дряхлый Джо" добровольно не выйдет из президентской гонки.

Хотя официально Байден и Белый дом уверяют, что президент намерен бороться за переизбрание до победного конца, в СМИ уже публикуют выдержки из "прощальной речи" политика. Предполагается, что американский лидер должен начать с заявления, что "спасение души" США является главным, а затем — выразить тревогу по поводу того, что демократия в стране якобы в опасности.

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