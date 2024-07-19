ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певица Лолита Милявская: "У меня ребенок с синдромом Аспергера — это разновидность аутизма"

09:15
  • пятница
  • 19 июля 2024

Артистка дала откровенное интервью

Дочери Лолиты Милявской Еве 25 лет. Она ведет крайне закрытый образ жизни, воспитанием ее занималась бабушка, мать артистки. Почти всю жизнь Ева жила в Киеве, но не так давно, по некоторым данным, переехала в Болгарию, где у певицы есть недвижимость.

В свежем интервью Лолита призналась, что иногда считала себя плохой матерью, ведь она больше времени проводила на работе, чем с дочкой. Однако артистка убеждена, что если бы постоянно присутствовала в жизни единственной наследницы, то не смогла бы обеспечить ей достойное лечение.

"У меня ребенок с синдромом Аспергера — это разновидность аутизма. Достаточно внушительное лечение требуется всю жизнь. Сейчас дочь чувствует себя хорошо, у нее прекрасное чувство юмора, в нее вложена бабушкина любовь. А если бы я на все это не зарабатывала…" - рассказала Лолита в шоу "Пять книг" на телеканале Ключ.

Певица не прячет Еву. Периодически в своих социальных сетях Лолита выкладывает фотографии и видео, на которых запечатлена ее дочь. Милявская с удовольствием делится с общественностью достижениями наследницы. Например, Ева успешна в учебе, она знает несколько иностранных языков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Певица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.