Певица Лолита Милявская: "У меня ребенок с синдромом Аспергера — это разновидность аутизма"

Артистка дала откровенное интервью

Дочери Лолиты Милявской Еве 25 лет. Она ведет крайне закрытый образ жизни, воспитанием ее занималась бабушка, мать артистки. Почти всю жизнь Ева жила в Киеве, но не так давно, по некоторым данным, переехала в Болгарию, где у певицы есть недвижимость.

В свежем интервью Лолита призналась, что иногда считала себя плохой матерью, ведь она больше времени проводила на работе, чем с дочкой. Однако артистка убеждена, что если бы постоянно присутствовала в жизни единственной наследницы, то не смогла бы обеспечить ей достойное лечение.

"У меня ребенок с синдромом Аспергера — это разновидность аутизма. Достаточно внушительное лечение требуется всю жизнь. Сейчас дочь чувствует себя хорошо, у нее прекрасное чувство юмора, в нее вложена бабушкина любовь. А если бы я на все это не зарабатывала…" - рассказала Лолита в шоу "Пять книг" на телеканале Ключ.

Певица не прячет Еву. Периодически в своих социальных сетях Лолита выкладывает фотографии и видео, на которых запечатлена ее дочь. Милявская с удовольствием делится с общественностью достижениями наследницы. Например, Ева успешна в учебе, она знает несколько иностранных языков.

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