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Зеленский обвинил Запад в затягивании передачи F-16

09:28
  • пятница
  • 19 июля 2024

Несколько стран обещали передать истребители украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что украинские военные до сих пор не получили обещанные Западом истребители F-16.
Норвегия отдаст ВСУ шесть истребителей F-16

Как заявил политик в интервью BBC, "прошло 18 месяцев, а самолеты так и не дошли до нас", хотя Киев рассчитывал, что военные усилия подкрепят передачей самолетов F-16, обещанных союзниками.

Зеленский подчеркнул, что "новые истребители необходимы, чтобы помочь Украине противостоять России в воздухе".

В российской армии готовы к появлению у противника западных истребителей. Ожидается, что вознаграждение за первый подбитый самолет F-15 или F-16, которые Запад отдаст Вооруженным силам Украины, составит 15 миллионов рублей.

Пошатнуть господство ВКС России в воздухе в зоне спецоперации едва ли удастся. В июне Новосибирский авиазавод имени Чкалова передал российским военным новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти машины позволяют летчикам эффективно выполнять задачи с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения.

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