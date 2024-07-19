Трамп: Россия боялась меня и не начинала конфликты

То же самое политик утверждает в отношении Китая

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания на посту главы государства другие страны, включая Россию, боялись его и не затевали каких-либо конфликтов.

Американский политик заверил, что он "не хвастун", однако сослался на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который якобы сказал о Трампе: "Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись".

По словам Трампа, в период его президентства "ничего не могло случиться и во всем мире царил мир", хотя "теперь мир вокруг нас взрывается". 45-й президент США сделал краткий экскурс в историю, заявив, что при Джордже Буше-младшем "Россия вторглась в Грузию", при Бараке Обаме "Россия захватила Крым", при Джо Байдене "Россия нацелилась на всю Украину".

При этом "при президенте Трампе Россия ничего не получила", цитирует политика ТАСС.

Ранее Дональд Трамп неоднократно уверял, что находился в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным и "ладил с ним". Однако спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "при Трампе ничего хорошего для России не делалось, вводились все новые и новые ограничения", хотя диалог сохранялся.

Между тем Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны обострять отношения с Россией, а путь санкций является тупиковым. Политик указал на необходимость прекратить войну на Украине и обвинил президента Байдена в сближении Москвы и Пекина, от которого страдает американская экономика.

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