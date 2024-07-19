ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В детских подгузниках нашли дрожжи и плесень

10:21
  • пятница
  • 19 июля 2024

Это небезопасно для кожи

Роскачество обнаружило в детских подгузниках дрожжи, плесень и нарушение уровня pH.

Ведомство проверило 21 торговую марку подгузников-трусиков для детей весом до 20 килограммов. В один из них - Joonies – выявили плесень и дрожжи. Их могли занести на различных этапах производства, при упаковке и хранении.

"Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение", - объяснили специалисты.

Еще в 19 марках подгузников обнаружили нарушение уровня pH, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.  

При этом содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца все всех взятых образцах подгузников не превышает допустимых значений. Все трусики хорошо впитывают влагу и не протекают.

Всем обязательным требованиям соответствуют только подгузники Mepsi. Производители марок Senso, Elibell и Joonies сообщили, что проводят корректирующие мероприятия. С полным списком наименований, участвующих в разборе Роскачества, можно ознакомиться тут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Женщина выбирает детские подгузники
Женщина выбирает детские подгузники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.