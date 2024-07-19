В детских подгузниках нашли дрожжи и плесень

Это небезопасно для кожи

Роскачество обнаружило в детских подгузниках дрожжи, плесень и нарушение уровня pH.

Ведомство проверило 21 торговую марку подгузников-трусиков для детей весом до 20 килограммов. В один из них - Joonies – выявили плесень и дрожжи. Их могли занести на различных этапах производства, при упаковке и хранении.

"Во время использования, в тепле и влаге, их количество может увеличиваться и провоцировать местное воспаление, а также раздражение", - объяснили специалисты.

Еще в 19 марках подгузников обнаружили нарушение уровня pH, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение организации.

При этом содержание цинка, хрома, мышьяка и свинца все всех взятых образцах подгузников не превышает допустимых значений. Все трусики хорошо впитывают влагу и не протекают.

Всем обязательным требованиям соответствуют только подгузники Mepsi. Производители марок Senso, Elibell и Joonies сообщили, что проводят корректирующие мероприятия. С полным списком наименований, участвующих в разборе Роскачества, можно ознакомиться тут.

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