ФСБ предотвратила теракт в Ессентуках

Силовики вовремя среагировали

Выходец из Центральноазиатского региона планировал устроить взрыв на автовокзале. Сообщается, что для этой цели преступник внимательно изучил место, где намеревался подложить самодельную бомбу, но его вовремя обезвредили. В результате террорист задержан.

"Из подготовленного им схрона изъяты компоненты СВУ, по месту жительства преступника обнаружены пропагандистские материалы террористического характера", - сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Выяснилось, что террорист был членом запрещенной в России международной террористической организации. После планируемого злодеяния преступник планировал сбежать в Сирию, передает РИА Новости.

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