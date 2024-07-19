Авиакомпании и аэропорты по всему миру прерывают работу из-за проблем со связью

Затруднения, в частности, наблюдаются в США и в Европе

Целый ряд американских авиакомпаний объявил в пятницу, 19 июля, что временно запрещает взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией.

Как рассказали в управлении гражданской авиации США, такое решение приняли в авиаперевозчиках American Airlines, United Airlines и Delta Airlines. Причиной называют проблемы со связью, но пока конкретики на этот счет нет, сообщает РИА Новости.

Тем временем появились сообщения, что аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе". Пассажиров предупредили, что это может привести к задержкам рейсов.

Международный аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за технических проблем — самолеты не могут ни взлететь, ни совершить посадку.

В Австралии произошел глобальный технический сбой, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщают местные СМИ.

Компания Turkish Airlines предупредила о глобальном сбое, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией.

Сообщения о проблемах со связью, которые вызывают нарушения в работе аэропортов и авиакомпаний, приходят из разных стран, но пока причины и обстоятельства этих проблем неясны.

Ранее британские СМИ утверждали, что "секретное оружие Путина", якобы установленное в Калининградской области, мешает европейским авиакомпаниями летать над Польшей и Прибалтикой: самолеты теряют координаты, а пилоты боятся летать.

В Международном союзе электросвязи ООН заявили, будто Россия создает помехи европейским спутниковым системам — якобы указанные помехи повлияли на работу французской и шведской спутниковых сетей.

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