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Эстония решила ужесточить правила пересечения границы с Россией

10:36
  • пятница
  • 19 июля 2024

Таллин разрешит делать это только в дневное время

Министерство финансов Эстонии направило в правительство план дальнейшего ужесточения правил пересечения границы с Россией. Документ содержит несколько пунктов, в том числе давно обсуждавшееся закрытие пограничных переходов на ночь.
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Предполагается, что пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и осуществлять перевозки грузов можно будет только в дневное время.

Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов, установив время работы с 7:00 до 19:00. Пункт в Койдула в случае принятия поправок будет работать с 5 утра до 22 часов, а для таможенного оформления грузов — с 7 до 19 часов, сообщает "Интерфакс".

Ранее официальный Таллин обвинил российских пограничников в краже пограничных буев на разделяющей два государства Нарве. В связи с этим Эстония предлагает вместе заново изучить фарватер реки, чтобы на водной глади установить новую границу.

На этом эстонские власти не останавливаются в своем стремлении как можно надежнее отгородиться от соседней России. Прибалтийское государство решило соорудить на границе 600 бункеров, причем "у людей будет возможность использовать эти бункеры для своих нужд", например, для хранения картошки.

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