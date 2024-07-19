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Новости СВО: российские военные прорвали оборону ВСУ на Северском участке

11:39
  • пятница
  • 19 июля 2024

Армия освободила и поселок Крынки в Херсонской области

В зоне спецоперации 39 опорных пунктов противника захватили бойцы "Западной" группировки. Также за сутки они ликвидировали до 520 боевиков, уничтожили больше 20 единиц вооружения и военной техники ВСУ. Тем временем на Донецком участке фронта наши штурмовые подразделения взламывают оборону радикалов и продвигаются вперёд.

То, что с левого фланга к позициям националистов вышли российские штурмовки успели понять не все. После точного броска гранаты в окопе - только крики раненых. А последнее, что видел сам оператор ВСУ – небо и обугленные стволы деревьев.

Пока боевики пытались сориентироваться, наши разведчики успели прыгнуть в траншеи и начать зачистку. Это был комплекс опорных пунктов ВСУ на подступах к поселку Лозоватское.

После потери этой линии укрытий в Лозоватском у националистов почти не осталось. И они вынуждены были бежать. А поселок перешел под контроль российских войск.

Сдаются националисты каждый день. Вот еще двое выбираются из блиндажа. Машут белым лоскутом. С дрона по громкоговорителю им сообщают: бегите за беспилотником, дальше вас встретят, сопротивляться бесполезно.

В списке уничтоженных целей сегодня оказалась и база ВСУ. Во дворе – воронка диаметром метров десять. Рядом горят НАТОвские пикапы и военные грузовики. А само здание для размещения личного состава пошло трещинами.

На Северском направлении после мощной артподготовки, штурмовики прорвали оборону ВСУ на 3 километра. Авангард наших подразделений вошел в поселок Ивано-Дарьевка и после непродолжительного боя полностью его освободил. Первые кадры - над разрушенными домами водружен российский флаг.

Еще два броневика штурмовики сожгли во время атак в поселке Переездное. Обе БМП прикрывали окраины. Их подбили сразу. Чуть дольше пришлось повозиться с пулеметчиком. Он засел в этом доме. Прятался в комнатах. Но в итоге был ликвидирован влетевшим в окно дроном.

Сегодня появились первые кадры из освобожденного поселка Крынки на Днепре. С воздуха хорошо видна разбитая техника ВСУ. На берегу реки – сожженные катера и бронетранспортеры-амфибии. Крынки сейчас и в центре громкого скандала на Украине. Местные СМИ утверждают, что из-за бездумных штурмов и провальной тактики командиров в поселке пропали без вести почти 800 солдат и офицеров. И, конечно, никто в генштабе ВСУ, не собирается их искать.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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