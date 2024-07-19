В Москве подвели итоги конкурса патриотической песни "Родники"

Главный приз разделили между участниками из Воронежской области и Татарстана

Итоги национального проекта патриотической песни "Родники" и его специальной конкурсной номинации "Вместе" накануне подвели в Москве.

Семьи со всей России могли заявить о себе, представив музыкальные произведения собственного сочинения о добре, любви и правде. Во время концерта в столице семь семей-финалистов из разных регионов исполнили свои песни и поделились личными историями. А главный приз в один миллион рублей разделили между участниками из Воронежской области и Татарстана.

"Полгода мы этим занимались, отбирали семьи. Я просто был в такой истерике, потому что качество, уровень семей превышает все возможности профессиональных артистов. Я с таким удовольствием отслушал песни, которые даже не представлял, что можно в семье написать всё это. Споры были. Очень всё было горячо. Потому что уровень... такого уровня все представили свои работы, так что, конечно, спорили", - говорит Олег Газманов, народный артист России.

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