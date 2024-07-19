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Зеленский признал неспособность Украины отвоевать утраченные территории

10:42
  • пятница
  • 19 июля 2024

Конфликт может завершиться к концу 2024 года

Украина не сможет отвоевать силой утраченные территории. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

Киев может надеяться только на дипломатические переговоры, сообщил он в интервью BBC.

"Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский не исключил, что "горячая фаза" конфликта на Украине может закончиться к концу года.

Ранее Москва назвала одним из условий для переговоров полный вывод украинских войск из новых регионов.

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