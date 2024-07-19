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Сын медленно травил родителей ради квартиры

10:46
  • пятница
  • 19 июля 2024

Мужчину поймали благодаря скрытой камере

В подмосковной Балашихе 25-летний мужчина на протяжении полугода травил мать и отчима. Он хотел заполучить квартиру в качестве наследства. Установлено, что преступник подсыпал яд им в еду и отравлял продукты.

Мать и отчим не сразу почувствовали себя плохо. Но когда им стало настолько нехорошо, они обратились за врачебной помощью. Однако медики не смогли установить причину недомогания мужчины и женщины. Тогда те связались с полицией. Правоохранители установили скрытую камеру у них в квартире.

Она-то и зафиксировала, как сын добавляет в пищу отраву. Мужчину задержали. Он во всем признался. А экспертиза показала, что яд был смертельным и, в конце концов, привел бы к гибели родителей, передает телеграм-канал 112.

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