Массовый сбой Windows назван причиной глобальных проблем в авиации

Затруднения затронули и многие другие сферы

Работу авиаперевозчиков по всему миру, а также компаний в сфере финансов, средств массовой информации и других областях нарушил массовый сбой в работе операционной системы Windows.

Как пишет The Verge, причиной глобальных проблем стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе этой операционной системы, известная как "синий экран смерти" (BSOD, Blue Screen of Death).

Телеканал CNN сообщает, что сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure стал причиной отмены как минимум 130 и задержки более 200 рейсов американских авиакомпаний.

По данным австралийского телеканала ABC, в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft — которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Тем временем компания Microsoft отмечает постепенную стабилизацию ситуации после многочисленных жалоб на проблемы с доступом к сервисам компании, работа над устранением неполадок продолжается, сообщает ТАСС.

Telegram-канал SHOT подчеркивает, что глобальный сбой, который парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, пока не коснулся России. Как заявил информированный источник, российские авиаперевозчики продолжают выполнять рейсы, проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается.

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