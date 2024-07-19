Зеленский объяснил, чем ему не нравится потенциальный вице-президент Вэнс

Кандидат в вице-президенты, которого выбрал Трамп, является укроскептиком

У кандидата в вице-президенты США Джеймса Дэвида Вэнса, которого выдвинул в этом качестве республиканец Дональд Трамп, отсутствует понимание происходящего на Украине. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

Как подчеркнул Зеленский в интервью BBC, возможно, Вэнс "действительно не понимает, что происходит на Украине, поэтому мы должны работать с Соединенными Штатами".

При этом президент Украины признал, что если Трамп одержит победу на американских выборах и займет Овальный кабинет вновь, работать с ним и его вице-президентом Вэнсом будет тяжело.

Западные СМИ пишут, что выдвижение сенатора-республиканца Вэнса укрепило страхи Европы в отношении второго президентского срока Дональда Трампа. Победа республиканца может означать для Европы ослабление сотрудничества с США в сфере безопасности, а также прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Еще до официального принятия номинации вице-президента Вэнс заверил, что "больше никакой халявы тем, кто предал щедрость американских налогоплательщиков". Политик пообещал, что Соединенные Штаты не будут вступать в вооруженные конфликты без надобности и не намерены платить за союзников, не желающих тратиться в сфере безопасности.

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