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Трамп пообещал восстановить отношения с Ким Чен Ыном

11:30
  • пятница
  • 19 июля 2024

Это произойдет в случае победы Трампа в президентских выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания на пост главы государства наладит отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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По утверждению американского политика, в период его президентства "удалось поладить с ними, мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи".

Хотя сейчас Северная Корея "взялась за старое", Дональд Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет снова поладить с Пхеньяном.

Более того, кандидат в президенты США выразил убежденность в том, что сам Ким Чен Ын желал бы победы на выборах именно республиканца, поскольку "скучает по мне" и "тоже хочет, чтобы я вернулся", сообщает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп предложил взглянуть "на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина", заявив, что именно эти политики "все на первых ролях, нравится вам это или нет".

Однако северокорейский лидер продолжает считать Соединенные Штаты и их руководство врагами. Ким Чен Ын, принимая российскую военную делегацию, подчеркнул, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны сплотиться и сыграть важную роль в защите мира на региональном и глобальном уровне.

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