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Массовый сбой не затронул российские аэропорты

11:35
  • пятница
  • 19 июля 2024

Сработало импортозамещение

Сбой в Microsoft не затронул работу столичного аэропорта "Домодедово".

Авиагавань готова предложить партнерам отечественную резервную систему регистрации Астра, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.

В штатном режиме работает и аэропорт "Шереметьево". В Red Wings заявили, что российские авиакомпании уже давно перешли на отечественную систему бронирования, передает "Звезда".

Ранее аэропорты США, Турции стран Евросоюза, Австралии и других сообщили о массовом сбое в работе. Возникли проблемы со связью и регистрацией.

Сбой также произошел в работе секторов банкинга, СМИ и других отраслей. Причиной стали проблемы в работе операционной системы Windows.

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