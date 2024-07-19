Массовый сбой не затронул российские аэропорты

Сработало импортозамещение
Сбой в Microsoft не затронул работу столичного аэропорта "Домодедово".
Авиагавань готова предложить партнерам отечественную резервную систему регистрации Астра, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
В штатном режиме работает и аэропорт "Шереметьево". В Red Wings заявили, что российские авиакомпании уже давно перешли на отечественную систему бронирования, передает "Звезда".
Ранее аэропорты США, Турции стран Евросоюза, Австралии и других сообщили о массовом сбое в работе. Возникли проблемы со связью и регистрацией.
Сбой также произошел в работе секторов банкинга, СМИ и других отраслей. Причиной стали проблемы в работе операционной системы Windows.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram