В российских магазинах скоро появится туалетная бумага со смываемой втулкой

Отечественный комбинат запатентовал новинку
Вскоре после начала российской спецоперации многие любимые россиянами бренды покинули страну. В том числе и тот, что обеспечивал магазины туалетной бумагой со смываемой втулкой. Однако архангельский целлюлозно-бумажный комбинат создал и запатентовал свою смываемую втулку. Совсем скоро туалетная бумага с ней появится на прилавках российских магазинов.
Втулка целиком состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды, подчеркнули в пресс-службе комбината. Продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде.
При этом производитель отметил, что не может назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram