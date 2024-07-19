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В российских магазинах скоро появится туалетная бумага со смываемой втулкой

11:29
  • пятница
  • 19 июля 2024

Отечественный комбинат запатентовал новинку

Вскоре после начала российской спецоперации многие любимые россиянами бренды покинули страну. В том числе и тот, что обеспечивал магазины туалетной бумагой со смываемой втулкой. Однако архангельский целлюлозно-бумажный комбинат создал и запатентовал свою смываемую втулку. Совсем скоро туалетная бумага с ней появится на прилавках российских магазинов.

Втулка целиком состоит из беленой целлюлозы и склеивается водорастворимым клеем, который безопасен для окружающей среды, подчеркнули в пресс-службе комбината. Продукт полностью растворяется в течение семи секунд даже в жесткой воде.

При этом производитель отметил, что не может назвать объемы производства "по вполне понятным причинам", поскольку они являются коммерческой тайной, передает РИА Новости.

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