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Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Гершковича

11:47
  • пятница
  • 19 июля 2024

Американца обвиняют в шпионаже

Государственное обвинение просит назначить журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковича, обвиняемому в шпионаже, наказание в виде 18 лет лишения свободы. Об этом стало известно на заседании суда в пятницу, 19 июля.
Уголовное дело журналиста Гершковича передано в Свердловский областной суд

Эвана Гершковича обвиняют в шпионаже в интересах Центрального разведывательного управления США. По данным следствия, американца интересовали сведения о производстве и ремонте военной техники.

В суде рассказали, что Эван Гершкович по-прежнему отказывается признать свою вину в шпионской деятельности, сообщает РИА Новости.

Спикер МИД России Мария Захарова отметила, что Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов, которыми занимается киевский неонацистский режим, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью.

Президент России Владимир Путин отказался согласиться с тезисом о том, что Гершкович — "просто журналист", напомнив, что он "получал секретную информацию на конспиративной основе". При этом российский лидер допустил обмен американца, поскольку "это бессмысленно, более или менее, держать его в тюрьме в России".

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