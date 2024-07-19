Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов

Пожарным удалось взять под контроль пожары

В Турецкой провинции Измир уже второй день бушует природный пожар. Как сообщают местные СМИ, стихия добралась до населённых пунктов.

При помощи шлангов с водой жители самостоятельно пытались потушить пламя, которое всё ближе подбирается к их домам. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Со сбоями работает международный аэропорт Измира, самолёты взлетают с задержками. Окрестности воздушной гавани окутал дым от пожара, прибывающие рейсы перенаправляются в другие места.

В борьбе со стихией задействованы десятки единиц специальной техники, в том числе вертолёты и самолёты. По последним данным, пожарным удалось взять под контроль пожары.





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