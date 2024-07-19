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В Госдуме потребовали запретить "тапать хомяка"

12:06
  • пятница
  • 19 июля 2024

Это манипулирование сознанием граждан, мечтающих разбогатеть

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Telegram-игру Hamster Kombat необходимо запретить в России.

Речь идет об одной из самых популярных игр жанра "криптовалютный кликер" приложения Notcoin и одноименной цифровой криптовалюты. Оно позволяет добывать токены, просто нажимая на экран смартфона.

В игре Hamster Kombat, аудитория которой уже превысила 53 миллиона человек, на экране красуется хомяк — на него и нужно нажимать (или тапать) как можно активнее. Нажатие на изображение зверька приносит виртуальные монеты, которые, как обещают игрокам, можно будет обменять на реальные деньги. Также можно получать токены, выполняя различные несложные задания.

Возмущение Анатолия Аксакова вызвало то, что это "манипулирование и использование психологии граждан" — прежде всего "тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть".

Парламентарий заявил, что "это явно мошенничество", которое "надо пресекать", сообщает ТАСС.

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Telegram-игра Hamster Kombat
Telegram-игра Hamster Kombat
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