СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления

Контроль за иностранцами будет ужесточен

Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к тяжким и к особо тяжким преступлениям.

Также ведомство предлагает синхронизировать получение российского гражданства и постановку иностранцев на воинский учет, возложить определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан и ввести меры по контролю за въезжающими и выезжающими из страны иностранцами.

Выше перечисленные предложения направил в Госдуму председатель СКР Александр Бастрыкин, передает "Интерфакс".

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о работе нижней палаты парламента над законопроектами, которые ужесточат миграционное законодательство в России. Он подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств - а значит, их решение необходимо искать совместно.

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