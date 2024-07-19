ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК предложил лишать паспорта натурализованных граждан за преступления

12:12
  • пятница
  • 19 июля 2024

Контроль за иностранцами будет ужесточен

Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к тяжким и к особо тяжким преступлениям.

Также ведомство предлагает синхронизировать получение российского гражданства и постановку иностранцев на воинский учет, возложить определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан и ввести меры по контролю за въезжающими и выезжающими из страны иностранцами.

Выше перечисленные предложения направил в Госдуму председатель СКР Александр Бастрыкин, передает "Интерфакс"

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о работе нижней палаты парламента над законопроектами, которые ужесточат миграционное законодательство в России. Он подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств - а значит, их решение необходимо искать совместно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.