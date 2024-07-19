Почему Россия устояла, пока половина мира рухнула из-за глобального сбоя

По всему свету парализована работа аэропортов и банковских систем

Работу авиаперевозчиков, а также компаний в сфере финансов, средств массовой информации и других областях нарушил массовый сбой в работе операционной системы Windows. На этом фоне Россия выглядит выигрышно, потому что у нее таких проблем нет. Отечественным компаниям и аэропортам не грозит глобальный сбой потому, что те вовремя отказались от работы на Windows.

Например, российские аэропорты стали использовать в работе отечественные системы Astra Linux и СУБД (система управления базами данных), кроме того есть резервные ПО, передает телеграм-канал SHOT. Также глобальный сбой Windows не затронул работу российских АЭС, потому что Росэнергоатом работает на импортонезависимом программном обеспечении, подчеркнули в концерне.

"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь - на объектах КИИ (критической информационной инфраструктуры)", - сообщили РИА Новостям в Минцифры.

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