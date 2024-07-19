Нападение на депутата Госдумы Матвеева расследуют как покушение на убийство

Изначально дело возбудили по статье о хулиганстве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева со статьи о хулиганстве на покушение на убийство. Об этом в четверг, 19 июля, рассказали в пресс-службе СКР.

Как уточняется на официальном сайте ведомства, это поручение дано исполняющему обязанности главы управления СКР по Самарской области в связи с резонансностью происшествия.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, следствие будет просить арестовать задержанных подозреваемых.

18 июля официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала, что полицейские задержали подозреваемых в нападении на депутата Государственной думы Михаила Матвеева и его избиении. Это произошло, когда парламентарий попытался выступить в качестве миротворца между жителями Самары и приезжими.

Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что нижняя палата парламента поддержит законотворческую инициативу о выдворении мигрантов из России за правонарушения еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях. Политик подчеркнул, что депутаты осознают остроту вопроса, получая множество обращений от граждан России.

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