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Россияне спасают американцев, пострадавших от своих же санкций

12:33
  • пятница
  • 19 июля 2024

Им готовят специальную еду и обеспечивают водой

Несколько часов назад Boeing 777, летевший из индийского Дели в американский Сан-Франциско, экстренно, но вполне успешно приземлился в аэропорту российского Красноярска из-за срабатывания датчика загорания в хвостовой части. Сразу после посадки техники обследовали самолет и задымления не обнаружили.

В результате порядка 240 человек застряли в здании аэровокзала. Из всех пассажиров примерно пятая часть — граждане США. И вот тут у них начались проблемы. В частности, оказалось, что многие не могут расплатиться картами.

"Пассажиры находятся в стерильной зоне международных воздушных линий… У них есть доступ в Дьюти фри. Единственная проблема, что у пассажиров не работают банковские карты в нашей системе. Поэтому часть из них рассчитывается наличными в валюте. Наверное, магазины чуть подориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями", - рассказал представитель аэропорта Красноярск.

Часть пассажиров легла спать на полу. Сотрудники аэропорта приносят им еду и воду.  Кстати, оказалось, что половина пассажиров вегетарианцы, и для них стали специально готовить еду. "Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем (едой – ред.)", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Сообщается, что запасной борт ориентировочно прилетит за ними только сегодня, 19 июля, около восьми часов вечера по местному времени.

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