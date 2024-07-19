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Пленный рассказал о симпатиях солдат ВСУ к России

12:35
  • пятница
  • 19 июля 2024

Украинский боец сдался, попав в окружение

Большая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины испытывают симпатию к России, но боятся в этом признаться из-за угрозы законодательного преследования. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.

Пленный рассказал, что он и его сослуживцы "приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен", когда попали в окружение 5 июля. По словам Бугаева, большинство украинских военных "настроены к России ближе, но никто не скажет об этом" из страха за свою судьбу, сообщает ТАСС.

17 июля в Министерстве обороны России рассказали о новом обмене военнопленными с Украиной по формуле "95 на 95".Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Это произошло вскоре после публикации видеоролика зверской расправы украинских националистов над безоружным раненым бойцом ВС России. Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя это событие, заявил, что фашисты и есть фашисты — "надо так и относиться, и их нужно уничтожать".

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