ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

12:50
  • пятница
  • 19 июля 2024

Этим занимается коммунальный флот ГУП "Мосводосток"

В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. О том, как специалисты заботятся о главной водной артерии города, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Поддержанием чистоты водоема занимается коммунальный флот государственного унитарного предприятия "Мосводосток". В сезон навигации его суда ежедневно собирают мусор и устраняют загрязнения. Государственное бюджетное учреждение "Гормост" круглый год ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах. Недавно закончился капитальный ремонт причалов Сетунь на Воробьевской набережной и Кутузовский на набережной Тараса Шевченко.

За безопасность горожан отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища расположено 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. В прошлом году обновили здания трех поисково-спасательных станций — это "Борисовская", "Кузьминки" и "Левобережная". В 2024–2025 годах приведут в порядок еще две — "Кировскую" и "Татарово".

Москва-река стала центром притяжения для участников проекта "Московское долголетие", которые решили освоить модные у молодежи сапы. Такие тренировки развивают дыхательную систему и координацию, обеспечивают стабильность позвоночника — за несколько недель это направление стало топом в "Московском долголетии".

А в Яузе тем временем заметили экзотических животных. Горожане долго гадали, откуда взялись фигуры гиппопотамов, а оказалось, что это дело рук изобретательного москвича, который решил удивить и порадовать соседей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Работа технического флота на Москве-реке
Работа технического флота на Москве-реке
Москва-река
Москва-река
Работа технического флота на Москве-реке
Работа технического флота на Москве-реке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.