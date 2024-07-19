Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Этим занимается коммунальный флот ГУП "Мосводосток"

В столице 19 июля отмечается День Москвы-реки. О том, как специалисты заботятся о главной водной артерии города, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

Поддержанием чистоты водоема занимается коммунальный флот государственного унитарного предприятия "Мосводосток". В сезон навигации его суда ежедневно собирают мусор и устраняют загрязнения. Государственное бюджетное учреждение "Гормост" круглый год ремонтирует мосты и набережные, проводит гидротехнические работы на причалах. Недавно закончился капитальный ремонт причалов Сетунь на Воробьевской набережной и Кутузовский на набережной Тараса Шевченко.

За безопасность горожан отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

В акватории Москвы-реки и Химкинского водохранилища расположено 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. В прошлом году обновили здания трех поисково-спасательных станций — это "Борисовская", "Кузьминки" и "Левобережная". В 2024–2025 годах приведут в порядок еще две — "Кировскую" и "Татарово".

Москва-река стала центром притяжения для участников проекта "Московское долголетие", которые решили освоить модные у молодежи сапы. Такие тренировки развивают дыхательную систему и координацию, обеспечивают стабильность позвоночника — за несколько недель это направление стало топом в "Московском долголетии".

А в Яузе тем временем заметили экзотических животных. Горожане долго гадали, откуда взялись фигуры гиппопотамов, а оказалось, что это дело рук изобретательного москвича, который решил удивить и порадовать соседей.

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