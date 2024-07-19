Стала известна причина сбоя в работе Windows

Идет откат обновления CrowdStrike

Глобальный сбой в работе Windows произошел из-за некорректного обновления от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

В настоящее время американская компания занимается откатом обновления, которое вызвало проблему, сообщает The Verge. CrowdStrike отметила, что речь идет о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor.

В пятницу тысячи компьютеров на ОС Windows столкнулись с критической ошибкой при загрузке устройств, известной как "синий экран смерти" (BSOD, Blue Screen of Death). В результате массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Россию сбой практически не затронул. Причина заключается в том, что многие компании перешли на отечественное ПО.

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