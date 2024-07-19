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Орбан изменил подход к своей "миссии мира"

13:36
  • пятница
  • 19 июля 2024

Политик не хочет, чтобы ему помешали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что о своих дальнейших действиях в рамках мирной инициативы будет сообщать постфактум.

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Как пояснил Орбан, "очень много противников у мирной миссии, поэтому если можно заранее знать, какой шаг следующий, многие будут действовать, чтобы его нельзя было совершить".

Политик подчеркнул, что решил больше не анонсировать заранее дальнейшие действия в рамках своей "миссии мира", чтобы ему не смогли поставить палки в колеса, сообщает РИА Новости.

Ранее Орбан заявил, что реализация мирной инициативы по Украине "движется хорошо", а все запланированные в рамках этой миссии шаги были сделаны. Венгерский политик подчеркнул, что "решение этого конфликта невозможно найти на поле боя".

План Орбана по Украине вызвал раскол в европейских рядах, его не сумел сгладить даже прошедший недавно саммит НАТО. При этом экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор уверяет, что "если вы посмотрите на опросы общественного мнения в Европе, то увидите, что люди стали решительно настроены против конфронтации с Россией".

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