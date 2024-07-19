Экс-главком НАТО предупредил о риске появления угрозы для альянса

Такой угрозой может оказаться ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать серьезной угрозой для Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший верховный главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как подчеркнул экс-главком, в настоящее время ШОС пока еще "достаточно аморфна", поскольку между участниками объединения сохраняется взаимное недоверие.

Однако организация притягивает новых партнеров: более 30% мирового ВВП приходится на ШОС, которая охватывает 80% Евразийского континента и 40% населения мира.

По словам Ставридиса, в определенном смысле Шанхайская организация является альтернативной версией НАТО, а благодаря совместным военным учениям и соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь Пекину и Москве "поиграть геополитическими мускулами", сообщает Bloomberg.

Интерес к участию в работе ШОС выказывают даже члены НАТО. Турция заявила, что заинтересована в присоединении к организации. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что "есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим Турции как члена НАТО".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что ШОС — "полезная организация", это один из самых самостоятельных центров нового многополярного мира.

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