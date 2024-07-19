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Экс-главком НАТО предупредил о риске появления угрозы для альянса

13:16
  • пятница
  • 19 июля 2024

Такой угрозой может оказаться ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) способна стать серьезной угрозой для Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший верховный главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Песков прокомментировал стремление Турции присоединиться к ШОС

Как подчеркнул экс-главком, в настоящее время ШОС пока еще "достаточно аморфна", поскольку между участниками объединения сохраняется взаимное недоверие.

Однако организация притягивает новых партнеров: более 30% мирового ВВП приходится на ШОС, которая охватывает 80% Евразийского континента и 40% населения мира.

По словам Ставридиса, в определенном смысле Шанхайская организация является альтернативной версией НАТО, а благодаря совместным военным учениям и соглашениям о сотрудничестве ШОС может помочь Пекину и Москве "поиграть геополитическими мускулами", сообщает Bloomberg.

Интерес к участию в работе ШОС выказывают даже члены НАТО. Турция заявила, что заинтересована в присоединении к организации. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков указал, что "есть определенные противоречия, связанные с обязательствами и с позицией по основополагающим Турции как члена НАТО".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что ШОС — "полезная организация", это один из самых самостоятельных центров нового многополярного мира.

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