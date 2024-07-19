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Журова высказалась об уходе Исинбаевой: "Нельзя оценить, потеря это для нас или нет"

13:31
  • пятница
  • 19 июля 2024

Спортсменка давно живет в Испании

После завершения спортивной карьеры Елена Исинбаева ушла в тень. Потом и вовсе появилась информация, что она покинула Россию и перебралась жить в Испанию. В 2016 году Исинбаева была избрана в комиссию спортсменов МОК на восьмилетний срок.

Теперь же стало известно об уходе Елены из этой комиссии. Новые члены будут выбраны во время Олимпийских игр, которые в этом году пройдут в Париже. Светлана Журова назвала уход Исинбаевой логичным и некритичным, отметив, что в МОК среди россиян остался один Шамиль Тарпищев.

"Стала ли Исинбаева чиновником? По сути, там ничего такого делать не надо. Да и нельзя оценить, потеря это для нас вообще или нет", - приводит слова Светланы Журовой ТАСС.

Отметим, что слухи о переезде Елены Исинбаевой из России в Испанию ходят давно. Говорят, не просто так олимпийская чемпионка выбрала именно ее страной проживания. Якобы на Канарах у нее есть несколько объектов недвижимости. Переехала спортсменка в теплую страну не одна, а с супругом, метателем копья Никитой Петиновым, и двумя детьми: дочкой Евой и сыном Добрыней.

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Елена Исинбаева
Елена Исинбаева
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