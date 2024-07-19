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Песков: в Кремле все работает без сбоев

13:32
  • пятница
  • 19 июля 2024

Глобальные неполадки Microsoft прошли мимо

Сбой Microsoft не сказался на информационных системах Кремля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле все работает без сбоев", - подчеркнул он (цитата по "Интерфаксу").

В пятницу тысячи компьютеров на ОС Windows столкнулись с критической ошибкой при загрузке устройств, известной как "синий экран смерти" (BSOD, Blue Screen of Death). В результате массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.

Причиной массового сбоя стало некорректное обновление от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. В настоящий момент идет его откат. Россию сбой практически не затронул, так как многие компании перешли на отечественное ПО.

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