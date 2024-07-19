Глобальные неполадки Microsoft прошли мимо
Сбой Microsoft не сказался на информационных системах Кремля.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Кремле все работает без сбоев", - подчеркнул он (цитата по "Интерфаксу").
В пятницу тысячи компьютеров на ОС Windows столкнулись с критической ошибкой при загрузке устройств, известной как "синий экран смерти" (BSOD, Blue Screen of Death). В результате массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании.
Причиной массового сбоя стало некорректное обновление от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike. В настоящий момент идет его откат. Россию сбой практически не затронул, так как многие компании перешли на отечественное ПО.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram